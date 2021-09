Britanski policist zaradi umora obsojen na dosmrtni zapor

London, 30. septembra - Britanski policist Wayne Couzens je bil danes zaradi ugrabitve, posilstva in umora obsojen na dosmrtni zapor. Nekdanji policist je žrtev aretiral pod pretvezo, da je ta kršila ukrepe za omejitev širjenja novega koronavirusa in jo nato ugrabil, posilil in ubil, poroča francoska tiskovna agencija AFP.