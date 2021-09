Letalski prevozniki v Evropi za hitrejšo povrnitev stroškov pri odpovedi letov

Bruselj, 30. septembra - Potniki osrednjih letalskih družb v Evropi, med njimi Ryanaira, Easyjeta in Lufthanse, bodo v prihodnje hitreje deležni povračila denarja v primeru odpovedi letov, kot je bilo to v času pandemije covida-19. Skupno 16 letalskih prevoznikov se je namreč zavezalo boljšemu obveščanju in pravočasnemu povračilu stroškov zaradi odpovedanih letov.