Amazon se je pogodil z dvema odpuščenima zaradi domnevnega aktivizma

New York, 30. septembra - Podjetje Amazon se je pogodilo z dvema zaposlenima, ki sta ameriškega spletnega trgovca obtožila, da ju je odpustil iz maščevalnosti zaradi njunega aktivizma. Podjetje jima mora zdaj izplačati izgubljene plače, svoje zaposlene po ZDA pa mora obvestiti, da ne more odpuščati delavcev, ker organizirajo in uveljavljajo svoje pravice.