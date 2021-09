SDH delno učinkovit pri upravljanju kapitalskih naložb v letih 2016 in 2017

Ljubljana, 30. septembra - Poslovanje SDH je bilo pri upravljanju kapitalskih naložb v letih 2016 in 2017 delno učinkovito, v reviziji ugotavlja računsko sodišče. SDH je bil delno učinkovit pri vzpostavitvi sistema spremljanja in izvajanja strategije in letnih načrtov upravljanja kapitalskih naložb. Ni pa zagotavljal celovite sledljivosti pri upravljanju kapitalskih naložb.