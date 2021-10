Na kočevski gimnaziji in srednji šoli v zadnjih letih beležijo večji vpis

Kočevje, 2. oktobra - Na Gimnaziji in srednji šoli Kočevje v zadnjih letih beležijo povečevanje vpisa. Še leta 2018 so imeli konec avgusta vpisanih 319 učencev, letos že 412. Nasploh opažajo, da se k njim vrne del učencev, ki so se vpisali na druge šole izven Kočevja, npr. v Ljubljani ali Novem mestu, in potem ugotovijo, da jim domače okolje bolj ustreza.