Gasilci med neurjem samo v Ljubljani posredovali več kot 320 krat

Ljubljana/Celje/Laško, 30. septembra - V sredo pozno popoldne se je nad državo razbesnelo neurje z močnim dežjem, ki je najprej zajelo severovzhod države, območje Beltincev, po 20. uri pa do polnoči pa predvsem območje Ljubljane, kjer je bilo več kot 320 intervencij. Padavine so se umirile, meteorologi napovedujejo suho in sončno vreme, poroča uprava za zaščito in reševanje.