Začenja se 10. mednarodni festival likovnih umetnosti Kranj

Kranj, 1. oktobra - Na Glavnem trgu v Kranju bo ob 17. uri odprtje 10. mednarodnega festivala likovnih umetnosti Kranj. Letošnji festival osmišlja temo Urbani pejsaž - Razumeti naturo, ki se dotika razumevanja narave in prostora skozi razvoj likovne umetnosti, od samih začetkov dojemanja življenja in do tega, kako ga dojemamo danes. Zaključil se bo 26. oktobra.