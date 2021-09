Menedžerji na kongresu o času priložnosti

Portorož, 30. septembra - Združenje Manager danes in petek v Portorožu pripravlja letni kongres, na katerem bodo razpravljali o času priložnosti, kot pravijo, ko so v ospredju izzivi ob epidemiji in ko Slovenija predseduje EU. Razglasili bodo tudi menedžerja leta - letos je to predsednik poslovodstva družbe Telemach Adrian Ježina.