Novi prostori AGRFT na Aškerčevi s sodobno opremo pripravljeni na študente

Ljubljana, 29. septembra - Po dolgoletnih napornih in prizadevanjih za rešitev prostorske stiske se je Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (AGRFT) preselila v nove prostore na Aškerčevi 5. Kot je na današnji novinarski konferenci povedal dekan AGRFT Tomaž Gubenšek, si želijo, da bi nova AGRFT postala kulturni center Univerze v Ljubljani in tudi širše.