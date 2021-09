Češnjev vrt na velikem odru MGL kot orkestracija doživljanja nekega preloma

Ljubljana, 29. septembra - Na velikem odru Mestnega gledališča ljubljanskega (MGL) bo v soboto premiera Češnjevega vrta A. P. Čehova v režiji Janusza Kice. Na novinarski konferenci je Kica povedal, da so s fantastično zasedbo v času zaprtja ustvarili predstavo o koncu nečesa, pri čemer so izhajali iz trenutka, iz sebe, v vsem skupaj pa so skušali najti neko nežnost.