Jeseničani prepričljivi tudi na Dunaju

Dunaj, 28. septembra - Slovenski državni prvaki, hokejisti Sij Acroni Jesenic, nadaljujejo serijo zmag v alpski hokejski ligi. Na šesti tekmi so še petič zapovrstjo zmagali, tokrat so bili na Dunaju z 10:2 (2:0, 5:2, 3:0) boljši od ekipe Vienna Capitals Silver, in vodijo na prvenstveni razpredelnici.