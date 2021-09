Černač na obisku v Zasavju o priložnostih sklada za pravični prehod

Litija/Trbovlje, 28. septembra - Minister za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Zvone Černač se je danes v okviru vladnega obiska v Zasavju mudil v občinah Litija in Trbovlje. Med drugim je obiskal osnovno šolo Ivana Cankarja Trbovlje in zagonsko podjetje Chipolo ter z litijskim županom Francijem Rokavcem razpravljal o priložnostih sklada za pravični prehod.