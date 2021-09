Novogoriški mestni svetniki pritrjujejo ustanovitvi javnega zavoda GO!2025 - Evropska prestolnica kulture

Nova Gorica, 28. septembra - Na današnji izredni seji so svetniki Mestne občine Nova Gorica v prvem branju potrdili občinski odlok o ustanovitvi javnega zavoda GO!2025 - Evropska prestolnica kulture. Zdi se jim namreč ključen akt, da lahko izpeljejo Evropsko prestolnico kulture (EPK) tako, kot so dali obljubo in so to zapisali v prijavno knjigo.