Poklukar: Zasavje je najbolj precepljena regija v Sloveniji

Trbovlje, 28. septembra - Minister za zdravje Janez Poklukar je danes obiskal trboveljsko bolnišnico in Zdravstveni dom (ZD) Trbovlje. Po obisku je v izjavi za medije ocenil, da je Zasavje najbolj precepljena regija v Sloveniji, saj je v njej precepljenih 67 odstotkov starejših od 18 let. Minister pa je prebivalce ponovno pozval k cepljenju in izpolnjevanju pogoja PCT.