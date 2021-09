Per deseti v prvi etapi dirke po Hrvaški

Varaždin, 28. septembra - Kolesar Adrie Mobila David Per je bil najboljši Slovenec v prvi etapi dirke po Hrvaški, ki je potekala od Osijeka do Varaždina. Per, ki je na nedeljski dirki za svetovno prvenstvo odstopil, je zasedel deseto mesto. Ravninska, 237 kilometrov dolga etapa se je odločila v sprintu, dobil ga je Perov nekdanji moštveni kolega pri Bahrainu Phil Bauhaus.