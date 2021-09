Podgoršek v Hrastniku vidi potencial za dodaten razvoj kmetijstva

Hrastnik, 28. septembra - Minister Jože Podgoršek kljub manj primernim naravnim danostim za kmetijstvo v Hrastniku vidi veliko rezerv in potenciala. "Nedvomno so rezerve v dodajanju vrednosti - pridelovanje hrane višje kakovosti, ekološko kmetijstvo. Višja kakovost primarne pridelave hrane in njene predelave na kmetiji lahko pomenita priložnost za to okolje," je naštel.