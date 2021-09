Posledice prometne nesreče na dolenjski avtocesti, v delovni zapori med priključkoma Obrežje in Brežice, so odstranili. Promet ponovno poteka po enem pasu v vsako smer. V obe smeri ostaja daljši zastoj.

Glavna cesta Ptuj-Ormož je pri Mihovcih pri Veliki Nedelji zaprta.

Zastoj je na štajerski avtocesti pred predorom Jasovnik proti Ljubljani, pred delovno zaporo, potovalni čas se podaljša za približno pet minut.

Tovorna vozila čakajo pri vstopu v Slovenijo na mejnih prehodih Gruškovje tri ure, Obrežje več kot dve uri ter Starod do eno uro.

Na primorski avtocesti bo predvidoma do 10. novembra promet v obe smeri potekal samo po enem pasu med razcepom Srmin in priključkom Kozina. Priključek Kastelec je zaprt v obe smeri, obvoz je preko priključkov Črni Kal in Kozina.

Med priključkoma Senožeče in Divača potekajo pripravljalna dela za obnovo viadukta Gabrk. Promet poteka po dveh zoženih pasovih v obe smeri.

Na priključku Vrhnika je zaprt izvoz iz smeri Kopra, obvoz je preko priključka Logatec.

Med Gabrkom in Fernetiči je zaprt priključek Sežana/vzhod iz smeri Italije proti Gabrku.

Na dolenjski avtocesti je zaprt priključek Brežice iz smeri Ljubljane proti Obrežju.

Na pomurski avtocesti je zaprt priključek Vučja vas iz smeri Maribora proti Lendavi.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si