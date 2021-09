Ministri EU za raziskave sprejeli sklepe za večjo odpornost in konkurenčnost Evrope

Bruselj, 28. septembra - Ministri EU za raziskave so na današnjem zasedanju Sveta EU za konkurenčnost sprejeli sklepe o globalnem pristopu k raziskavam in inovacijam. "Naš cilj je učinkovit in vključujoč evropski raziskovalni prostor, ki bo prinesel hitrejši družbeni napredek ter večjo odpornost in konkurenčnost Evrope," je po zasedanju dejala ministrica Simona Kustec.