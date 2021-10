Prenova izvirov Vipave v polnem teku

Vipava, 7. oktobra - Direkcija RS za vode je letos začela obsežno prenovo območja ob izvirih reke Vipave, ki je poplavno ogroženo. Prenavljajo dotrajan jez v Podskali, sanirajo obrežna zavarovanja in odstranjujejo naplavine nad in pod jezom. Prenova območja je ocenjena na tri milijone evrov, zaključili naj bi jo do konca prihodnjega leta.