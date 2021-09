Umrl nekdanji zvezdnik Liverpoola Roger Hunt

London, 28. septembra - Nekdanji zvezdnik Liverpoola Roger Hunt, ki je leta 1966 z angleško reprezentanco na Wembleyju osvojil tudi naslov svetovnega prvaka, je umrl v starosti 83 let, so danes prek Twitterja sporočili iz angleškega prvoligaša. Hunt se je Liverpoolu priključil leta 1958 kot 20-letnik in zadnjo tekmo za rdeče odigral leta 1969.