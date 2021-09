Na Otoku pozivi k prioritetnemu dostopu do goriv za ključne delavce

London, 28. septembra - V Veliki Britaniji se nadaljuje panično kupovanje bencina in drugih pogonskih goriv. Krepijo se pozivi, naj se prioritetni dostop na bencinske servise zagotovi zdravstvenemu osebju, policistom in drugim ključnim delavcem. Britanski premier Boris Johnson zaenkrat na pomoč še ni vpoklical vojakov, so pa ti v pripravljenosti.