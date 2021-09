Newyorške borze končale neenotno

New York, 27. septembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili neenotno. Zaradi izgube proizvodnje v Mehiškem zalivu, povezane z orkanom Ida in nepričakovano nizko proizvodnjo držav proizvajalk OPEC+ v zadnjih mesecih, so bile v ospredju še vedno rastoče cene nafte, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.