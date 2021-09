Koritnik in predsedniki združenj občin podpisali dogovor o povprečnini za prihodnji dve leti

Ljubljana, 27. septembra - Minister za javno upravo Boštjan Koritnik in predsedniki reprezentativnih združenj občin so danes podpisali dogovor o višini povprečnine za leti 2022 in 2023. Povprečnina se bo iz doslej predvidenih 628,2 evra v prihodnjem letu zvišala na 645 evrov, v letu 2023 pa na 647 evrov. Prihodnje leto bo tako država za povprečnino namenila 34 milijonov več.