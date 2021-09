Razmere na slovenskih cestah ob 19. uri

Čakalna doba je na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje. Na mejnem prehodu Gruškovje čakajo vozniki osebnih in tovornih vozil pri vstopu v državo eno do dve uri. Na mejnem prehodu Obrežje pa čakajo vozniki tovornih vozil pri vstopu v državo več kot dve uri.

Na primorski avtocesti:

- Predvidoma do 10. novembra bo promet v obe smeri potekal samo po enem pasu med razcepom Srmin in priključkom Kastelec. Priključek Kastelec je zaprt v obe smeri, obvoz je preko priključkov Črni Kal in Kozina.

- Med priključkoma Senožeče in Divača potekajo pripravljalna dela za obnovo viadukta Gabrk. Promet poteka po dveh zoženih pasovih v obe smeri.

- Na priključku Vrhnika je zaprt izvoz iz smeri Kopra, obvoz je preko priključka Logatec.

- Med Gabrkom in Fernetiči je zaprt priključek Sežana vzhod iz iz smeri Italije proti Gabrku.

Na pomurski avtocesti je zaprt priključek Vučja vas iz smeri Maribora proti Lendavi.

V Domžalah bo predvidoma do 29. septembra zaprta cesta Domžale-Kamnik, med Karantansko in Kamniško cesto. Obvoz bo urejen.

Regionalna cesta Breg-Sevnica-Brestanica bo med Dolnjim Brezovim in Blanco zaprta do četrtka, 30. septembra.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si