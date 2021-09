OECD Slovenijo opozarja na digitalno preobrazbo javnega sektorja

Ljubljana, 27. septembra - Potreba po okrepljenem vodenju in koordinaciji digitalne preobrazbe javnega sektorja, sodelovanje med različnimi deležniki znotraj in zunaj javnega sektorja in pomembnost usklajene priprave novih strateških dokumentov so tri izmed točk končnega dokumenta, ki so ga po dvoletnem celovitem pregledu digitalne uprave v Sloveniji predstavili v OECD.