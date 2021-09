Borze v New Yorku začele neenotno

New York, 27. septembra - Borze v New Yorku so nov trgovalni teden začele neenotno. Tamkajšnji vlagatelji po poročanju francoske tiskovne agencije AFP spremljajo pogovore v Washingtonu o financiranju vlade oz. njenih služb, za kar imajo čas do konca meseca. Če dogovora ne bo, naj bi bile ZDA plačilno nesposobne.