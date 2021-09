Koprska občina za pomoč občanom v stanovanjski stiski

Koper, 27. septembra - V letošnjem poletju je pod okriljem koprskega območnega združenja Rdečega križa zaživel antideložacijski program Varen dom, ki ranljivim posameznikom in družinam v stanovanjsko tveganem položaju nudi pomoč in podporo. Program financira tudi Mestna občina Koper, so sporočili z občine.