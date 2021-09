Vreme: Postopno se bo razjasnilo

Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14, ob morju okoli 16 stopinj Celzija.

Jutri bo sprva precej jasno z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Čez dan bo nastalo nekaj oblačnosti, od zahoda se bo navlekla tudi koprenasta oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo bo spremenljivo oblačno. Dopoldne bo suho, popoldne in zvečer pa se bodo od severa pojavljale krajevne padavine. Na Primorskem bo večinoma suho, zvečer bo zapihala šibka burja. V četrtek se bo po precej oblačnem jutru čez dan delno razjasnilo. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja.

Vremenska slika: Nad Alpami je šibko območje visokega zračnega tlaka. Višinska dolina s hladnim zrakom se umika iznad srednje Evrope proti vzhodu. S šibkimi vetrovi zahodnih smeri doteka nad naše kraje razmeroma topel in postopno bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Zvečer se bo jasnilo. V torek bo sončno z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Popoldne se bo v krajih zahodno od nas povečala koprenasta oblačnost. V Kvarnerju bo pihala šibka burja.