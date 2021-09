Po odpovedih Tokića in Kožula Slovenci brez realnih možnosti na EP

Cluj-Napoca, 28. septembra - V romunskem Cluju se bo danes začelo evropsko ekipno prvenstvo. Slovenci, ki so igrali tudi na olimpijskih igrah, bi bili v normalnem stanju med kandidati za odličja, pred štirimi leti so osvojili bron, a po odpovedi Bojana Tokića, ki je postal selektor Belgije, in poškodovanega Denija Kožula, zdaj realnih možnosti za odličje nimajo.