Na avstrijskem Koroškem zaradi tihotapljenja drog prijeli slovenski par

Celovec, 27. septembra - Na avstrijskem Koroškem so zaradi tihotapljenja nezakonitih drog prijeli slovenski par. Kot je danes sporočila avstrijska policija, sta moški in ženska iz Slovenije oskrbovala šest prekupčevalcev in preko njih več kot sto končnih odjemalcev. Zaslužila naj bi okoli 600.000 evrov, navaja avstrijska tiskovna agencija APA.