Minister Simoniti na obisku v Zasavski regiji

Litija/Zagorje ob Savi/Trbovlje, 28. septembra - Minister za kulturo Vasko Simoniti se bo danes v sklopu vladnega obiska v Zasavski regiji srečal z županoma občin Litija in Zagorje ob Savi. Ogledal si bo Rudarski muzej Zagorje in Zasavski muzej Trbovlje. Ministrstvo za kulturo je ob obisku v sporočilu za javnost predstavilo nekatere projekte in programe, ki jih v regiji (so)financira.