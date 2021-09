Na pomurski avtocesti divjal s 214 kilometri na uro

Murska Sobota, 27. septembra - Pomurski policisti so v petek med poostrenim nadzorom cestnega prometa v 39 primerih ukrepali zoper voznike, ki so prekoračili dovoljene hitrosti. Najvišjo hitrost so izmerili malo po 9. uri izven naselja Turnišče 41-letnemu Italijanu, ki je divjal s 214 kilometrov na uro.