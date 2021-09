Vlak pri Novem mestu do smrti zbil 46-letnega moškega

Novo mesto, 27. septembra - Novomeške policiste so v nedeljo nekaj pred 17.30 obvestili o nesreči na železniških tirih pri Muhaberju, kjer naj bi vlak trčil v moškega. Ugotovili so, da je v 46-letnega moškega, ki je hodil ob železniški progi, trčil potniški vlak. Moški je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.