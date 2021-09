KPK ugotovila kršitev integritete nekdanjega državnega sekretarja na MGRT Cantaruttija

Ljubljana, 27. septembra - Protikorupcijska komisija je v okviru preiskav, povezanih z nabavami zaščitne opreme, ugotovila kršitev integritete nekdanjega državnega sekretarja na MGRT Aleša Cantaruttija. Družbi Hmezad - TNT je namreč izdal pismo o nameri in pismo podpore, čeprav za to ni imel pristojnosti, s tem pa je privilegiral določenega ponudnika, so navedli.