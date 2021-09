Na Brežiškem ob dobri turistični sezoni novi panožni načrti

Brežice, 27. septembra - Na Brežiškem, kjer so julija in avgusta presegli število prenočitev iz leta 2019 oz. obdobja pred epidemijo covida-19, v turizmu pa je zaposlena skoraj desetina občanov, se nameravajo okrepljeno usmeriti v trajnostni oz. zeleni turizem in v butično petzvezdično ponudbo. Občina Brežice se hkrati pripravlja na nove panožne naložbe.