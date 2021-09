Ljubljana, 27. septembra - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je na dolenjski avtocesti med priključkoma Dobruška vas in Novo mesto/zahod proti Ljubljani promet oviran zaradi živali na cesti, zaradi predmetov na vozišču pa je oviran promet pred priključkom Višnja Gora proti Novemu mestu.

Zastoj zaradi del je na štajerski avtocesti pred predorom Pletovarje proti Ljubljani. Zaradi varnosti občasno zapirajo predor Golo Rebro. Občasno nastane krajši zastoj tudi na dolenjski avtocesti med priključkoma Bič in Ivančna Gorica proti Ljubljani.

Na mejnem prehodu Obrežje čakajo vozniki tovornih vozil pri vstopu v Slovenijo več kot dve uri, na Gruškovju pa eno do dve uri. Na Dragonji čakajo vozniki osebnih vozil pri vstopu v Slovenijo pol ure, na Jelšanah pa čakajo vozniki osebnih vozil pol ure tako pri vstopu, kot izstopu iz države.

Med priključkoma Senožeče in Divača potekajo pripravljalna dela za obnovo viadukta Gabrk. Promet poteka po dveh zoženih pasovih v obe smeri.

Na priključku Vrhnika je zaradi del zaprt izvoz iz smeri Kopra, obvoz je preko priključka Logatec.

Med Gabrkom in Fernetiči je zaradi del zaprt priključek Sežana vzhod iz iz smeri Italije proti Gabrku.

Na pomurski avtocesti je zaradi del zaprt priključek Vučja vas iz smeri Maribora proti Lendavi.

Predvidoma do 29. septembra bo v Domžalah zaradi del zaprta cesta Domžale-Kamnik, med Karantansko in Kamniško cesto. Obvoz bo urejen.

Do 30. septembra bo zaradi del zaprta regionalna cesta Breg-Sevnica-Brestanica med Dolnjim Brezovim in Blanco.

Predvidoma do 10. novembra bo med razcepom Srmin in priključkom Kozina promet v obe smeri potekal samo po enem pasu. Zaprt bo tudi priključek Kastelec v obe smeri, obvoz bo preko priključkov Črni Kal in Kozina.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si