Ljubljanska borza: Krka potisnila SBI TOP navzdol

Ljubljana, 27. septembra - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je trgovalni teden začel z rahlim padcem, do 11.30 je izgubil 0,15 odstotka vrednosti. Navzdol so ga potisnile delnice Krke, ki so se v tem času pocenile za 1,32 odstotka. Podražile so se delnice Telekoma Slovenije in Luke Koper.