V Pomurju si obetajo dobro jesensko turistično sezono

Murska Sobota, 27. septembra - V Pomurju so v prvih sedmih mesecih letos zabeležili 35 odstotkov manj prihodov turistov kot lani in okrog 32 odstotkov manj nočitev. A po besedah predsednika Pomurske turistične zveze Uroša Kamenška turistične delavce in ponudnike nastanitev v regiji z optimizmom navdaja precej dobra zasedenost zmogljivosti v jesenskih dneh.