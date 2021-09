Cene nafte nadaljujejo rast

Singapur, 27. septembra - Cene nafte danes nadaljujejo trend iz minulega tedna in so se še zvišale. Cena nafte brent je dosegla najvišjo raven v zadnjih treh letih, medtem ko je cena ameriške nafte dosegla najvišjo vrednost v dveh mesecih. Razlog je v močnem povpraševanju in manjši ponudbi, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.