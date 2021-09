Đoković začel 340. teden na vrhu lestvice, Bedene 93.

Ljubljana, 27. septembra - Teniški zvezdnik Novak Đoković, ki je v New Yorku pokleknil na zadnji stopnički do tako želenega sezonskega grand slama, je ostal številka 1 na svetu. Danes je srbski rekorder začel 340. teden na vrhu lestvice ATP, med najboljšo deseterico ni nobenih sprememb. Najboljši Slovenec Aljaž Bedene je zdrsnil še za eno mesto in je ta čas 93.