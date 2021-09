Kapetan ZDA: To je bila najboljša predstava vseh časov

Milwaukee, 27. septembra - ZDA so dosegle zgodovinsko zmago v Ryderjevem pokalu. Golfiste Evrope so favorizirani Američani premagali z 19:9, kar je najvišja zmaga katerekoli ekipe od leta 1979, ko so se najprestižnejšemu ekipnemu tekmovanju v tem športu pridružili vsi evropski igralci. Kapetan ZDA Steve Stricker je dvoboj zato upravičeno označil za "največjega vseh časov".