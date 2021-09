Reprezentanca v odbojki sede druga v Italiji

Ljubljana, 27. septembra - Moška reprezentanca v odbojki sede se s turnirja srebrne lige narodov vrača z drugim mestom. Slovenski odbojkarji so v Campobassu zabeležili zmage proti Italiji s 3:1, Turčiji s 3:1 in Poljski prav tako s 3:1, klonili pa so proti Madžarski z 0:3, so sporočili iz slovenskega tabora.