Slovenca podala za Empolijevo zmago

Ljubljana, 26. septembra - Nogometaši Empolija so v 6. krogu italijanskega prvenstva gostili Bologno in jo premagali s 4:2. Salernitana je gostovala pri Sassuolu in izgubila z 0:1. Rimski derbi med Laziem in Romo je dobil prvi s 3:2, doslej stoodstotni Napoli pa je ohranil niz in premagal Cagliari z 2:0.