Arsenal v severnolondonskem derbiju boljši od Tottenhama

London, 26. septembra - Nogometaši Arsenala so na zadnji današnji tekmi 6. kroga angleškega državnega prvenstva premagali Tottenham s 3:1 (3:0). Pod zadetke so se v prvem polčasu podpisali Emile Smith Rowe (12.), Pierre-Emerick Aubameyang (27.) in Bukayo Saka (34.), v drugem pa je za Tottenham poraz ublažil Heung-min Son (79.).