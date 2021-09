Razmere na slovenskih cestah ob 19. uri

Ljubljana, 26. septembra - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste nastajajo zastoji na posameznih odsekih na primorski avtocesti med Uncem in Ljubljano. Promet je upočasnjen, zamuda je ocenjena na 30 do 40 minut.

Na štajerski avtocesti med izvozom in uvozom Šentilj proti Mariboru okvara vozila ovira promet.

Zastoji so na cestah Šmarje-Koper ter Valeta-Izola.

Osebna vozila čakajo pri vstopu v Slovenijo na mejnih prehodih Gruškovje več kot dve uri, Dobovec uro in pol, Obrežje eno do dve uri ter Jelšane in Rogatec do eno uro.

Do 21. ure velja splošna prepoved prometa za tovorna vozila nad sedem ton in pol.

Na primorski avtocesti med priključkoma Senožeče in Divača potekajo pripravljalna dela za obnovo viadukta Gabrk. Promet poteka po dveh zoženih pasovih v obe smeri. Na priključku Vrhnika je zaprt izvoz iz smeri Kopra, obvoz je preko priključka Logatec.

Med Gabrkom in Fernetiči je zaprt priključek Sežana/vzhod iz smeri Italije proti Gabrku.

Na pomurski avtocesti je zaprt priključek Vučja vas iz smeri Maribora proti Lendavi.

V Domžalah bo predvidoma srede zaprta cesta Domžale-Kamnik, med Karantansko in Kamniško cesto. Obvoz bo urejen.

Do četrtka bo zaprta regionalna cesta Breg-Sevnica-Brestanica, med Dolnjim Brezovim in Blanco.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si