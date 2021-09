V Nemčiji glede na vzporedne volitve SPD in CDU/CSU tesno skupaj

Berlin, 26. septembra - V Nemčiji so glede na vzporedne volitve socialdemokrati (SPD) in konservativna unija CDU/CSU tesno skupaj. Medtem ko pri televiziji ZDF napovedujejo SPD 26 odstotkov glasov in uniji 24 odstotkov, televizija ARD za obe stranki napoveduje po 25 odstotkov glasov. Na tretjem mestu so Zeleni.