Rennes do točke v Bordeauxu

Pariz, 26. septembra - Tekmeci slovenskih državnih prvakov, nogometašev Mure, v evropski konferenčni ligi, igralci Rennesa so v 8. krogu francoskega prvenstva so šestič v sezoni ostali brez zmage. Tokrat so remizirali v Bordeauxu, izid je bil 1:1, točki pa so izgubili v 88. minuti, ko je izenačil Mozambičan Mexer. Gol za Rennes je v 56. dosegel Gaetan Laborde.