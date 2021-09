Alaphilippe v Flandriji pokvaril belgijsko zabavo, Mohorič 14.

Leuven, 26. septembra - Francoski kolesar Julian Alaphilippe je ubranil naslov svetovnega prvaka na cestni dirki. To mu je uspelo v belgijski Flandriji po 268,3 km dolgi razgibani trasi od Antwerpna do Leuvna, ugnal pa je na koncu drugega Nizozemca Dylana van Baarleja in tretjega Danca Michaela Valgrena. Najboljši Slovenec je bil Matej Mohorič na 14. mestu.