Freiburg na peto mesto, na vrhu Bayern s tremi točkami naskoka

Berlin, 26. septembra - Nogometaši v nemški ligi so danes dokončali tekme 6. kroga. Bochum in Stuttgart sta igrala 0:0, v večerni tekmi je Freiburg s 3:0 premagal Augsburg in se povzpel na peto mesto. Na lestvici vodi Bayern, ki ima tri točke naskoka pred Bayerjem in Wolfsburgom.