Italijani zmagovalci pokala narodov, Slovenci 24.

Milano, 26. septembra - Motokrosisti Italije so zmagovalci dirke za pokal narodov oziroma ekipnega svetovnega prvenstva. V današnjem finalu A so v domači Mantovi po treh vožnjah slavili pred Nizozemci in Britanci. Slovenija v postavi Luka Kutnar, Jan Pancar in Peter Irt je nastope končala v dopoldanskem finalu B, skupno pa je bila 24.